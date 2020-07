Il diario dei segreti è da sempre un fedele confidente dove far confluire le proprie vicissitudini, i propri dubbi e le proprie idee. Xiaomi ha dunque voluto “modernizzare” questo antico accessorio lanciando un diario dei segreti smart in stile Moleskine sulla piattaforma YouPin.

L’agenda smart con lettore di impronta sbarca su Xiaomi YouPin

Il diario dei segreti di Xiaomi è caratterizzato da una batteria da 160 mAh, ricaricabile tramite micro USB, la cui autonomia consente fino a 10 sblocchi al giorno con uno standby di 60 giorni. Il sistema di riconoscimento delle impronte, inoltre, garantisce un’elevata sicurezza al dispositivo. La scansione dell’impronta avviene in 0.5 secondi e può essere effettuata a 360° ponendo il dito impostato in qualsiasi angolazione.

Il diario, infine, integra alcune tasche dove poter riporre bigliettini da visita, carte di credito e altri contenuti sottili da dover conservare più uno slot per riporre la penna. Il blocco di carta, infine, può essere sostituito una volta esaurito rendendo il dispositivo, visto anche il costo, riutilizzabile.

Il diario dei segreti di Xiaomi è disponibile in crowdfunding su YouPin ad un prezzo di 299 yuan, circa 37 euro al cambio attuale. La commercializzazione, per ora, è destinata al solo mercato cinese.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! [su_gizdeals]