CUBOT X30 lancia il guanto di sfida a Huawei Nova 5T: specifiche e prezzo a confronto

A partire dal 27 luglio cominceranno le vendite del nuovo CUBOT X30, il primo Penta Camera AI del brand cinese, ovviamente proposto ad un prezzo parecchio interessante (qui trovate tutti i dettagli). E ora è tempo di dare un'occhiata ancora più approfondita alle specifiche dello smartphone, a confronto con Huawei Nova 5T (recensito qui), medio di gamma del colosso tecnologico connazionale.

CUBOT X30 sfida Huawei Nova 5T, in attesa del debutto

Se siete appassionati di brand cinese allora saprete bene che il confronto con i modelli dei principali competitor è all'ordine del giorno. A questo giro troviamo da un lato il nuovissimo CUBOT X30, nuovo mid-range in arrivo con un comparto fotografico composto da 5 sensori, mentre dall'altro lato del ring… Huawei Nova 5T! In alto trovate un pratico elenco che mette a confronto le specifiche di entrambi gli smartphone, con un focus finale sul prezzo di vendita.

Il nuovo arrivato di casa CUBOT offre un display LCD da 6.4″ Full HD+ (2310 x 1080 pixel) con un foro per la selfie camera da 32 MP. Il cuore del dispositivo è il SoC Helio P60 – accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage – una soluzione ben diversa dal Kirin 980, ma che ovviamente contribuisce ad avere un prezzo decisamente più contenuto.

Il comparto fotografico di CUBOT X30 si affida ad una Penta Camera da 48 + 16 + 5 + 2 + 0.3 MP, con tanto di grandangolo e macro (5 MP, il 2 MP è dedicato alla profondità di campo). La batteria è un'unità da 4.200 mAh, più capiente di quella del rivale, e in aggiunta trova spazio anche uno slot per le microSD. Inoltre, altro dettaglio aggiuntivo rispetto al Nova, è presente Android 10 puro out of the box. Non manca poi un porta Type-C per la ricarica, l'NFC e un lettore d'impronte digitali (laterale).

Il primo Penta Camera di CUBOT debutterà in sconto su AliExpress

Com'è facile intuire, la principale differenza tra i due smartphone è rappresentata dal prezzo di vendita. CUBOT X30 sarà disponibile da 27 luglio, in occasione di un periodo di promozioni del brand cinese su AliExpress (fino al 1° agosto). Per l'occasione il dispositivo sarà in sconto a 149.99$ (circa 131€ al cambio) per la versione da 6/256 GB, mentre il modello maggiorato da 8/128 GB sarà proposto a circa 259.99$. Qui trovate la pagina dedicata: potete già inserirlo nel carrello in attesa del giorno del debutto, dove troverete X30 ad attendervi a prezzo scontato (e potrete completare l'acquisto).

