CUBOT X30: il nuovo Penta Camera debutta oggi ed è già in sconto

Nelle scorse settimane abbiamo parlato in più occasioni del nuovo CUBOT X30, il primo Penta Camera della compagnia cinese. L'azienda ha lanciato il suo guanto di sfida ai rivali, proponendo un dispositivo economico – come da tradizione – e dotato di una buona scheda tecnica, più un comparto fotografico inedito per il brand. Ma bando alle ciance, andiamo a ripassare quello che ha da offrire il nuovo arrivato, insieme a tutti i dettagli sul prezzo di vendita.

CUBOT X30 è disponibile all'acquisto ed è in sconto a meno di 140€

Specifiche e caratteristiche del primo Penta Camera di CUBOT

Come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, CUBOT X30 presenta una scheda tecnica solida (parliamo pur sempre di un modello di fascia media, sia chiaro): abbiamo un display da 6.4″ Full HD+ con punch hole ed una selfie camera da 32 MP, una batteria da 4.200 mAh ricaricabile tramite Type-C e Android 10 a bordo.

Il retro del dispositivo – il lettore d'impronte è spostato di lato – ospita una Penta Camera da 48 + 16 + 5 + 2 + 0.3 MP, con tanto di grandangolo e macro. Non manca un lettore di scheda microSD, per chi ha bisogno di ancora più spazio.

CUBOT X30 debutta su AliExpress a prezzo scontato

Il nuovo CUBOT X30 – primo Penta Camera della casa cinese – è ufficialmente in vendita su AliExpress, tramite lo store del brand, ed è disponibile in offerta al prezzo di 137.17€ (nella versione da 6/128 GB). Per beneficiare dello scoto dovrete riscattare il Coupon cliccando sull'apposito pulsante, come si vede nell'immagine in basso.

L'offerta è valida anche per la variante maggiorata da 8/256 GB: la procedura da seguire è la stessa mentre per quanto riguarda lo sconto, nel carrello troverete il dispositivo a 164.60€. Per quanto riguarda la promo dedicata a CUBOT X30, sarà disponibile fino al 1° agosto. Se siete interessati al nuovo arrivato avrete tempo fino a sabato per acquistarlo a prezzo scontato.

