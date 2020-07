La famiglia di notebook Teclast arriva in super offerta su Amazon grazie a sconti lampo e coupon dedicati. In basso troverete un breve recap delle offerte dall'e-commerce, con indicazioni sui codici da applicare per ogni prodotto, con alcune promo dedicate agli accessori.

Codici sconto ed offerte lampo per notebook e convertibili Teclast dureranno per poche ore

Aggiornamento 2 luglio 2020

Teclast F5 in offerta a 359€

Per acquistare il notebook in sconto non dovrete far altro che accedere alla pagina prodotto nel box in basso e, in fase di check out, inserire il codice “WIVNNGND“. In alternativa potrete accedere allo sconto cliccando su “Applica la promozione“.

Teclast X4 in offerta lampo a 309€

Il convertibile 2 in 1 è in sconto su Amazon di circa 70€ in offerta lampo. Inoltre, acquistando il tablet convertibile potrete accedere ad un'offerta lampo annessa dedicata alla tastiera. Inserendo entrambi i prodotti nel carrello ed applicando il codice “EC59YOTH” potrete risparmiare il 60% sulla tastiera. Allo stesso tempo potrete cliccare su “applica la promozione” per accedere allo sconto.

Teclast F7 Plus in sconto a 327€

Grazie all'offerta lampo che durerà per circa 9 ore avrete la possibilità di acquistare il Teclast F7 Plus in sconto del 15%.

