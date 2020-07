Alcune settimane fa Cupertino ha presentato ufficialmente la sua nuova interfaccia mobile (qui trovate tutti i dettagli) con tutta una serie di novità per i propri utenti. Se voi Androidiani avete provato un pizzico di invidia ed una voglia incontrollabile di provare il look dell'UI di Apple a bordo del vostro smartphone, niente paura perché non sarà necessario mettere le mani su un iPhone. Volete sapere come trasformare Android in iOS 14? Niente di più semplice grazie alle opzioni di personalizzazione di Nova Launcher e KWGT.

Ecco come fare per trasformare Android in iOS 14 con Nova Launcher e KWGT

Gli appassionati del mondo Android non sono di certo nuovi a novità di questo tipo. L'OS di Google permette di avere piena libertà (più o meno) ed è possibile personalizzare vari aspetti dell'interfaccia tramite applicazioni di terze parti. Nel nostro caso basteranno Nova Launcher e KWGT (Kustom Widget Maker), due software sicuri e conosciuti da tempo all'interno della cerchia dell'OS del robottino verde. Ma come fare per trasformare Android in iOS 14?

Un utente di Reddit ha pensato bene di cambiare il look del suo smartphone Android implementando una serie di caratteristiche di iOS 14. Il tutto utilizzando Nova Launcher per personalizzare la homescreen, mentre KWGT serve per creare ed impostare i vari widget che compongono le schermate. L'immagine in alto vi permette di dare un'occhiata all'effetto finale e – soprattutto – a come posizionare gli elementi. Qui trovate la cartella contenente tutti i file necessari per creare i singoli widget con KWGT.

In basso, invece, vi rimandiamo al Play Store per scaricare quest'app e Nova Launcher. Purtroppo l'utente di Reddit si è limitato a fornite tutto il necessario per ottenere una schermata simile a quella di iOS 14 su Android, ma per ottenere il risultato finale sarà necessario mettere mano a KWGT per realizzare i singoli widget (tranquilli, è abbastanza intuitivo e divertente) e smanettare un po' con le opzioni di Nova. Su Reddit – link in fonte – è presente anche un video per vedere l'effetto finale; qui sotto trovate invece i link per il download delle app.

