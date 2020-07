OnePlus, disponibile una Dance Emote esclusiva per Fortnite: ecco come sbloccarla

Dopo la partnership per i 90 fps continua la collaborazione tra OnePlus e Epic Games, stavolta con una Dance Emote esclusiva per Fortnite dedicata agli utenti del brand cinese: ecco come fare per sbloccare questo regalo e i modelli compatibili con la promozione!

Gli utenti OnePlus possono sbloccare una Dance Emote esclusiva per Fortnite: ecco come fare

Il nuovo balletto dedicato ai possessori di uno degli smartphone della casa cinese arriva con il nome di Bhangra Boogie, si ispira alle danze tipiche del cinese indiano (viva Bollywood!) e può essere utilizzata con tutti gli aspetti del gioco, senza alcuna limitazione. Ma come fare per sbloccare la nuova Dance Emote di OnePlus per Fortnite? Niente di più semplice, grazie a questa guida: per prima cosa dovrete avere a disposizione uno smartphone OnePlus 3 o un modello successivo.

A step in the ripe direction. Get the Fortnite Bhangra Boogie emote, first on OnePlus devices. — OnePlus USA (@OnePlus_USA) July 9, 2020

Tramite il sito ufficiale dedicato – lo trovate qui – effettuate l'accesso con il vostro account e procedete con la verifica di IMEI e PCBA. Riceverete tramite email un codice da inserire sul sito di Fortnite, a questa pagina. Ecco fatto: ora avete a disposizione la nuova Dance Emote esclusiva e potrete utilizzarla sull'account del Battle Royale di Epic Games!

