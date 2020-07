Come riparare la persist partition danneggiata di Redmi Note 8

Redmi Note 8 è stato da sempre uno degli smartphone più apprezzati della casa cinese, un medio di gamma caratterizzato da una buona scenda tecnica ed un prezzo contenuto. Siete degli smanettoni e avete sbloccato il bootloader e installato la TWRP per darci dentro con le custom ROM e le personalizzazioni? Allora, se avete avuto problemi con la persist partition, ecco come dare per riparare o ripristinare quest'importantissima partizione di Redmi Note 8.

Redmi Note 8: come fare per riparare o ripristinare la persist partition danneggiata

Che cos'è la partizione persist?

Prima di comprendere come fare per riparare o ripristinare la persist partition di Redmi Note 8 è bene partire dal principio. Che cos'è la partizione persist a bordo degli smartphone del brand cinese? La risposta è più semplice di quello che sembra: si tratta della partizione in cui sono conservate tutte le configurazioni dedicati ai sensori dello smartphone. Sì, tutto quello che riguarda la sensoristica (luminosità, rotazione, prossimità e così via) è contenuto qui, ergo una volta cancellata questa partizione è abbastanza semplice immaginare le problematiche a cui si va incontro. Inoltre sono presenti anche i dati relativi alla rete e alla gestione della stessa.

Quindi, per evitare di scervellarsi, è necessario ottenere un dump della partizione persist (ossia un backup di questo spazio), in modo da poterla flashare via ADB e riportare tutto il sistema a prima della “rottura”.

Come ripristinare la persist partition di Redmi Note 8

Spesso questa partizione viene cancellata accidentalmente durante operazioni di flash, magari a causa di una distrazione. Per fortuna gli smartphone del brand cinese presentato una partizione di backup chiamata persistbak, la quale può essere utilizzata per riparare la partizione preesistente. Gli utenti esperti possono utilizzare ADB e Fastboot per ripristinare la partizione di backup, dopo averla scovata smanettando all'interno dello smartphone (in modalità recovery).

Tuttavia, la procedura più semplice ed immediata consiste – come anticipato anche in precedenza – nel flashare un file di recupero creato ad hoc. Un utente di XDA – gentilissimo – ha realizzato due strumenti che andranno a riparare (o meglio, ripristinare) la persist partition di Redmi Note 8. Non dovrete far altro che scaricare il file che vi interessa e procedere con il flash tramite la TWRP.

File da scaricare

Repair Persist Ginkgo – Redmi Note 8 Global – Download

Repair Persist Ginkgo – Redmi Note 8 China – Download

