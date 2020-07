La GCam, senza dubbio, è l'alleata principale per le fotocamere degli smartphone Xiaomi. Infatti, seppur i dispositivi del colosso cinese abbiano ottime lenti e software curati, con l'integrazione della fotocamera di Google vanno a migliorare esponenzialmente gli scatti rispetto alla versione per MIUI. Ovviamente, può capitare che la sopracitata fotocamera possa andare in conflitto con quella del sistema, quindi in questo articolo vi mostreremo come impostare GCam come fotocamera predefinita sui vostri Xiaomi con MIUI.

Impostare GCam come fotocamera predefinita sugli smartphone Xiaomi con MIUI

Premettendo che questa cosa può essere applicata anche su dispositivi di marchio diverso che supportano la GCam, dato che Android vi permette di settare le applicazioni predefinite di sistema. Ora, per poter rendere la fotocamera di Google come predefinita del sistema MIUI su Xiaomi, bisogna seguire questo semplice ma importante passaggio, che vi agevolerà non poco l'utilizzo della stessa.

Quindi, anzitutto bisogna andare nelle Impostazioni e virare poi su Applicazioni. Poi, bisognerà dirigersi verso Gestisci Applicazioni e cliccare sui tre punti in alto a destra, che vi apriranno un menù a tendina dove vi sarà l'opzione Applicazioni Predefinite. Fatto questo, cliccate su Camera e scegliete quindi l'applicazione che vogliamo utilizzare di default su MIUI, in questo caso GCam. Tutto molto semplice e rapido.

Sebbene la guida virasse su come rendere GCam la fotocamera predefinita su Xiaomi con MIUI, questa procedura vale anche per altri software come PixelCamera, trCamera e UltraVCM.

