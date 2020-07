Mentre la compagnia di Lei Jun punta ad offrire un'esperienza sempre più completa con la sua app Fotocamera stock (è in dirittura d'arrivo anche una modalità Astrofoto), in tanti continuano a scegliere la Google Camera e le sue molteplici build. Dopo la versione Ultra CVM Mod di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, ecco spuntare l'ennesima alternativa a GCam, trCamera: andiamo a vedere come migliorare la fotocamera degli smartphone Xiaomi grazie a questa versione sviluppata da BSG e Arnova.

trCamera: tutte le novità dell'alternativa a GCam per smartphone Xiaomi (e non solo)

Come molti appassionati ben sapranno, i nomi di BSG e Arnova sono spesso sinonimo di qualità e le loro build sono considerate tra le più apprezzate quando si parla di port della Google Camera. Una delle migliori alternative del momento è di certo trCamera (o Tiger Camera), realizzata in collaborazione con vari modder, che permette di migliorare la fotocamera di vari smartphone targati Xiaomi. Tra i dispositivi che di certo beneficeranno delle capacità di questa versione di GCam troviamo modelli come

Redmi 5, Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 7, POCOPHONE F1, Xiaomi Mi A1/Mi A2/Mi A2 Lite/Mi A3, Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi MIX 2S, Redmi Note 8/8T, Note 8 Pro e la serie Note 9.

Come migliorare la fotocamera degli Xiaomi con trCamera

La trCamera è un port di GCam disponibile in versione finale: si tratta di una soluzione che porta con sé varie migliorie, come l'ultima modalità di messa a fuoco di Google, feature che a sua volta migliora la riduzione del rumore di fondo. Il menù risulta poi intuitivo e permette di accedere facilmente a tutte le impostazioni più importanti.

Ciliegina sulla torta, la velocità di scatto risulta abbastanza rapida ed è possibile muoversi agilmente tra le varie modalità. Siete curiosi di provare questa novità? In basso trovate il link al download per il file APK; inoltre sono presenti anche vari file XML con la configurazione per vari modelli del brand cinese.

trCamera V7 Final | Download

