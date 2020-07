L'applicazione di pagamento Revolut si arricchisce con la funzione Rewards anche in Italia e permette di beneficiare di tutta una serie di offerte e cashback personalizzati, in collaborazione con una valanga di brand. Tra questi figurano colossi come MediaWorld e Unieuro, Huawei e OnePlus, store cinesi come AliExpress e GearBest, insieme a tanti altri. Ma come funziona questa novità?

Revolut Rewards debutta anche in Italia

Com'è chiaro, quindi, l'iniziativa Revolut Rewards permette di accedere a sconti e cashback semplicemente utilizzando la propria carta per effettuare pagamenti. Non bisognerà effettuare alcuna iscrizione, ma basterà soltanto essere clienti Revolut. Al momento questa novità è disponibile esclusivamente per i clienti Premium e Metal, ma nelle prossime settimane verrà estesa anche agli utenti in possesso del piano gratuito.

La compagnia ha avviato una collaborazione con oltre 100 brand italiani e internazionali, appartenenti a varie categorie come viaggi, divertimento, ristoranti, shopping e così via.

Come funziona Revolut Rewards

L'abbiamo già anticipato e lo sottolineiamo nuovamente: non bisogna effettuare alcuna iscrizione, semplicemente essere clienti Revolut Premium o Metal (presto anche per quelli Free). Ma come funziona Revolut Rewards? Niente di più semplice: basterà effettuare pagamenti con la propria carta e i premi verranno automaticamente accreditati sul conto. Per controllare i premi disponibili, scaricate l'app di Revolut per Android o iOS: in Profilo, Widget trovate la sezione dedicata alle ricompense.

L'azienda ha confermato che i premi e i brand collegati sono in constante aggiornamento; di conseguenza è consigliabile controllare spesso l'app in modo da avere sott'occhio gli ultimi sconti disponibili e le offerte di rimborso.

Sconti e cashback con Revolut

I clienti Revolut potranno beneficiare di due tipi di promozioni: gli sconti ed il cashback. Nel primo caso potrete sfruttare uno sconto effettuando l'acquisto su uno store e pagando con la propria carta: gli utenti potranno accedere allo shop online preferito direttamente dall'app di Revolut oppure utilizzare un codice sconto. In alternativa sono presenti varie iniziative cashback: in questo caso si riceverà indietro una parte di quanto speso per un acquisto, ovviamente sempre pagando con carta Revolut. Anche in questo caso l'app offre l'elenco completo delle offerte attive e come fare per ottenerle.

Per tutti i dettagli in merito a Revolut Rewards, qui trovate la pagina dedicata.

