Amazon compra il vostro smartphone usato: come funziona ReCommerce

A partire da oggi il colosso dell'e-commerce ha lanciato in Italia un nuovo servizio molto particolare, che permette di ricevere un rimborso inviando il vostro smartphone, vecchio o nuovo che sia, anche danneggiato. Ma come funziona Amazon ReCommerce e cosa si tratta precisamente? Andiamo a scoprire tutti i dettagli di quest'iniziativa, in modo che possiate valutare da voi se utilizzando come nuovo metodo per sbarazzarvi dei dispositivi ormai indesiderati.

Amazon lancia il nuovo servizio per vendere il proprio smartphone usato

Partiamo dal primo punto: Amazon ReCommerce è un servizio gestito dal gigante di Bezos e dall'azienda terza Recommerce Group, quest'ultima votata al ritiro e alla valutazione degli smartphone inviati dagli utenti. Il valore del dispositivo viene stabilito in base alla sua quotazione sui mercati dell'usato e alle condizioni del cellulare in questione, detratti i costi di ricondizionamento. Sono accettati tutti i dispositivi, sia funzionanti che danneggiati: ovviamente nel secondo caso sarà la valutazione a risentirne.

Come viene stabilito il valore degli smartphone usati su Amazon ReCommerce?

Ovviamente, nello stabilire il valore di uno smartphone usato verranno utilizzati vari parametri, con riferimento all'aspetto esteriore (quindi Danneggiato, Buono o Perfetto), all'accessione dello stesso e al funzionamento di display e pulsanti. In altro trovate la schermata di valutazione dello smartphone: fondamentalmente non si dovrà fare altro che selezionare il dispositivo e lo stato dello stesso.

Come funziona Amazon ReCommerce?

Dopo aver visto i parametri di valutazione degli smartphone, è tempo di rispondere alle domande più importanti: come funziona Amazon ReCommerce e come fare per vendere uno smartphone usato? La procedura da seguire è semplice ed intuitiva e non vi richiederà più di qualche minuti. Per vendere il vostro dispositivo usato utilizzando il servizio Amazon ReCommerce per prima cosa recatevi alla pagina dedicata (la trovate qui).

Dopo aver cercato il vostro modello, selezionatelo e rispondete alle domande necessarie per la prima valutazione. Il sistema vi rivelerà il prezzo del dispositivo usato e potrete indicare i dati personali per fissare un ritiro. Una volta che avranno ricevuto lo smartphone, il team di Recommerce procederà con l'analisi e con la valutazione, per verificare le condizioni dichiarate. La procedura viene svolta entro le 48 ore dal ricevimento del dispositivo: una volta terminato il tutto verrà effettuato un accredito sul conto corrente indicato dall'utente.

I costi di ritiro del dispositivo non sono a carico dell'utente e tutti gli smartphone vengono formattati (in modo da cancellare i dati personali, anche se è bene farlo prima di predire il proprio device). Per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare la FAQ del portale (disponibile qui) mentre in alto trovate alcuni screenshot di valutazioni per Xiaomi, Redmi e OPPO. Giudicate voi e fateci sapere cosa ne pensate di questa novità!

