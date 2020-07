Xiaomi Mi Band 5: come avere le emoticon HD | Guida

La nuova smartband della compagnia di Lei Jun è arrivata anche in Italia e in Europa, per la gioia degli appassionati del brand e della gamma di wearable economici. Se vi siete fatti tentare da questo ennesimo accessorio, allora forse vi interesserà sapere come fare per avere le emoticon HD (e quindi più grandi) sul display della vostra Xiaomi Mi Band 5. Niente di più semplice!

Xiaomi Mi Band 5 ed emoji: come avere le emoticon HD sulla nuova smartband

La Xiaomi Mi Band 5 ha debuttato in Italia nel corso dell'evento del 15 luglio (qui trovate la nostra recensione) e ovviamente ha già attirato a sé tantissimo adepti. La smartband arriva con alcune migliorie rispetto al modello precedente come un display leggermente più ampio e – soprattutto – la nuova ricarica tramite PIN magnetico, che consente di ricaricare l'indossabile senza dover rimuovere la capsula dal cinturino. Se il display più grande vi gusta ma c'è qualcosa che non soddisfa con la visualizzazione delle emoji, allora ecco come fare per avere le emoticon HD (più grandi) sulla Xiaomi Mi Band 5.

IMPORTANTE: La procedura descritta in questa guida presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo.

Per avere questa feature a bordo della vostra smartband non dovrete far altro che utilizzare AeX e l'applicazione del PlayStore Notify & Fitness.

Per quanto riguarda il file dedicato da installare e la procedura completa (insieme agli altri dettagli) vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram dedicato dove troverete anche consigli, informazioni e tanti altri appassionati dei wearable targati Huami e dei prodotto Xiaomi.

Si ringrazia il team de ilgruppotester.

