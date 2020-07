Come avere il Back Tap di iOS 14 su qualsiasi Android | Guida

Da un lato la tecnologia non consente ancora di introdurre grosse novità lato hardware, dall'altro però le possibilità d'implementazione di nuove soluzioni software sono praticamente infinite. Questo aspetto, dunque, riguarda non solo il mondo Android ma anche, e soprattutto, l'universo iOS. Da qui, infatti, Google ha preso spunto per implementare inizialmente, su Android 11, il Back Tap. Si tratta, dunque, di una semplice gesture sul retro dello smartphone che è in grado di attivare qualsiasi operazione. Sebbene tale gesture sia stata poi successivamente rimossa, uno sviluppatore esterno ha cercato di portare tale software al di fuori di questo ambiente, rendendolo disponibile a tutti gli utenti Android. L'applicazione in questione, quindi, è Tap, Tap e all'interno di questo articolo vedremo proprio come avere il Back Tap di iOS 14 su qualsiasi smartphone Android.

Come avere il Back Tap di iOS 14 su tutti gli Android | Guida

Grazie ad uno sviluppatore esterno, noto come Quinny899, è stato possibile avere a disposizione un'applicazione in grado di introdurre su tutti i device Android la funzione Back Tap di iOS 14. Tramite un doppio tap sulla superficie posteriore del telefono, dunque, è possibile eseguire alcune operazioni. Si può attivare automaticamente la fotocamera, eseguire screenshot e tanto altro. Vi spiego, dunque, come avere il Back Tap anche sul vostro device, con pochi e semplici passaggi.

Dovrete innanzitutto scaricare Tap, Tap cliccando su questo link. Vi ricordo che tale applicazione funziona teoricamente su tutti i device più recenti, soprattutto sui Google Pixel di ultimissima generazione. All'interno della Developer Preview 2 di Android 11, infatti, questa funzione venne introdotta e sviluppata, per essere poi successivamente rimossa. Al di là di questo aspetto, comunque, dopo averla installata è necessario abilitare il servizio di accessibilità presente nel menù impostazioni dell'app stessa. A questo punto sarà necessario abilitare uno dei tre smartphone che forniranno un modello di riferimento, potendo scegliere fra Google Pixel 3 XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Cliccando su “Actions” sarà possibile personalizzare la gesture come si preferisce, impartendo un'azione precisa. Ovviamente si possono impostare varie azioni all'interno dell'elenco e nel caso in cui una di queste non venga eseguita Tap, Tap darà priorità a quella successiva. Non disperate, però, perché lo sviluppatore prevede di aggiungere molte altre funzioni in futuro.

