Siete dei piloti alle prime armi e cercate un drone economico ed essenziale? Oppure siete dei veterani in cerca di una soluzione da maltrattare a più non posso, ma in grado di regalare qualche soddisfazione? Allora date un'occhiata a ZLRC SG906 Pro, drone 4K disponibile con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini italiani di Geekbuying.

ZLRC SG906 Pro è il drone 4K leggero ed essenziale, in offerta con codice sconto dall'Italia

Il drone quadricottero ZLRC SG906 Pro si presenta come una soluzione di dimensioni compatte, con un corpo richiudibile per risparmiare spazio durante il trasporto. Il dispositivo integra una videocamera in grado di effettuare riprese in 4K; non manca il posizionamento tramite GPS, le luci al LED per i voli notturni e tutta una serie di funzionalità ampiamente elencate dall'immagine in basso.

Il dispositivo presenta un controller remoto con alloggiamento per lo smartphone ed è presente la possibilità di interfacciare telefono e drone tramite l'app dedicata (disponibile per Android e iOS).

In basso trovate il link all'acquisto per il drone ZLRC SG906 Pro, in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying. Ricordiamo ancora una volta che il prodotto beneficia della spedizione dall'Italia (gratuita).

