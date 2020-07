Le offerte dello store Banggood continuano con il tapis roulant Xiaomi WalkingPad R1, una soluzione salva-spazio che permette di allenarsi in casa senza ingombri. Inoltre si tratta di un prodotto spedito dai magazzini europei, un dettaglio che è sempre un vantaggio in termini di attesa.

Offerte Geekbuying: il tapis roulant Xiaomi WalkingPad R1 è disponibile con codice sconto

Il tapis roulant WalkingPad R1 arriva direttamente da Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese, ed è stato anche lanciato su Indiegogo. Il motivo è presto detto: si tratta di una soluzione perfetta per chi ha poco spazio oppure per chi preferisce avere un prodotto poco ingombrante. Nel caso di questo dispositivo il fattore spazio è fondamentale e presenta una spessore di appena 155 mm quando ripiegato. I controlli sono semplici ed intuitivi, anche tramite l'app per smartphone oppure tramite un apposito telecomando. Inoltre è possibile sia impostare varie velocità in modo da scegliere liberamente se passeggiare oppure effettuare una corsa leggera.

Il tapis roulant salva-spazio Xiaomi WalkingPad R1 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto direttamente dallo store, insieme al Coupon per beneficiare del prezzo scontato.

NB: Qualora non visualizzate il coupon all'interno del box vi invitiamo a disattivare AdBlock.

