L’aspirapolvere ciclonico di Xiaomi Mijia scende al prezzo minimo storico (da Europa)

Come al solito quando si tratta di accessori e prodotti dedicati alla pulizia, la compagnia cinese ha la soluzione giusta per voi. Se siete in cerca di un aspirapolvere ciclonico senza fili in offerta ad un prezzo ragionevole… allora non perdere questo codice sconto dedicato allo Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner, proposto al prezzo minimo storico con tanto di spedizione da Europa.

Codice sconto Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner: l'aspirapolvere ciclonico scende al minimo storico con questo Coupon

Ancora una volta Xiaomi offre un prodotto di tutto rispetto, economico ed utile: l'aspirapolvere ciclonico senza fili Mijia Vacuum Cleaner – in offerta con codice sconto dedicato – arriva con un motore brushless da 100.000 rpm, con una potenza di aspirazione di 23.000 PA, un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, rumorosità da 72 dB e vari accessori in dotazione.

La durata della batteria è di circa 30 minuti (sufficiente per un ambiente di circa 160 ㎡fv) ed è presente una spazzola anti-acari, utile per dormire sonni tranquilli.

L'aspirapolvere ciclonico senza fili targato Xiaomi Mijia è in sconto con Coupon sullo store Banggood, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da applicare nell'apposito campo, prima di effettuare il pagamento e dopo aver inserito il prodotto nel carrello.

