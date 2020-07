Xiaomi Mijia Smart Tower Fan: il ventilatore senza pale è in sconto con Coupon, spedito da Europa

L'ecosistema della compagnia cinese è di certo uno dei più completi sulla piazza, grazie alla perfetta integrazione con partner di terze parti e al brand Mijia, pensato appunto per i prodotti smart home. E anche con la calura estiva – agosto si avvicina… – il brand viene in nostro soccorso grazie a Xiaomi Mijia Smart Tower Fan: il ventilatore senza pale è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione da Europa.

Xiaomi Mijia Smart Tower Fan è il ventilatore senza pale del brand, disponibile con Codice sconto

Il ventilatore senza pale di Xiaomi Mijia è una soluzione dal design minimal, che si sposa perfettamente con qualsiasi ambiente. Si tratta di una caratteristica peculiare del brand cinese, da sempre attento ad offrire prodotti dal look semplice ed efficace. Xiaomi Mijia Smart Tower Fan ha un'intensità di 34.6 dB (si tratta quindi di un dispositivo poco rumoroso) ed è dotato di un sistema di blocco automatico, per evitare incidenti (specialmente con i più piccoli nei paraggi).

Ovviamente non mancano funzionalità smart e la possibilità di sfruttare l'app del brand; tuttavia XiaoAI – l'assistente vocale del brand – non potrà essere utilizzato, essendo solo in cinese. Il ventilatore senza pale Mijia Smart Tower Fan è in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying (con spedizione dai magazzini europei); in basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon dedicato.

