Avete in mente l'acquisto di un purificatore d'aria in offerta ma non sapete proprio scegliere? Come al solito Xiaomi viene in nostro aiuto con Mi Air Purifier 3H, soluzione economica e funzionale, adatta a qualsiasi ambiente grazie al suo stile minimale, disponibile con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H: il purificatore d'aria economico è in offerta con codice sconto (spedito da Europa)

Il purificatore d'aria di Xiaomi Mi Air Purifier offre 6.660 litri di aria pulita al minuto, con una velocità di aspirazione di 400 m³/h. Trattandosi di un dispositivo del brand cinese, non aspettatevi grandi dimensioni ed un look appariscente: come da tradizione, siamo alle prese con un prodotto minimale e compatto, con dimensioni contenute ed un pratico display OLED per visualizzare dati e controlli. All'interno del corpo – 240 x 240 x 520 mm per un peso di 4.8 Kg – trova spazio un motore brushless DC da 38 W di potenza.

Il dispositivo è adatto per purificare l'aria della vostra stanza, riducendo il particolato (PM 2.5) ed altre sostanze poco salutari. Inoltre, grazie al motore ad alta efficienza – e potenza ridotta – aspettatevi una rumorosità ridotta e consumi ottimizzati. Siete indecisi in merito al vostro acquisto? Niente paura: qui trovate la nostra recensione di Mi Air Purifier 3H, con tutti i dettagli e le immagini del dispositivo.

Il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 3H è in offerta sullo store Banggood grazie al codice sconto dedicato. Il prodotto è spedito dai magazzini europei e in basso trovate il link all'acquisto: assicuratevi che sia selezionato il magazzino CZ (la scelta è presente sotto il prezzo). NB: se non visualizzate il Coupon oppure il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock, grazie!

