Anche oggi arriva un'offerta imperdibile in salsa Xiaomi, con un prodotto che non potrà che soddisfare i fan del brand cinese a caccia di un dispositivo low budget (ma comunque utilissimo): lo specchio per il Make-up a marchio Jordan & Judy, direttamente da Xiaomi YouPin!

Xiaomi Jordan & Judy Make-up Mirror LED è il regalo perfetto, a soli 11.7€

Lo specchio magico di Jordan & Judy, brand partner di Xiaomi attivo sulla piattaforma YouPin, si presenta come una soluzione economica ed utile grazie alla sua “funzionalità” nascosta. Lungo tutta la cornice che circonda la cornice è presente una pratica luce LED dimmerabile: questa potrà essere controllata tramite l'apposito pulsante integrato all'interno dello specchio (e che risulta quasi invisibile). Se siete in cerca di uno specchio per il Make-up, allora questa ennesima soluzione di Xiaomi non potrà che fare al caso vostro!

ln basso trovate il link all'acquisto, dove verrete reindirizzati direttamente alla pagina dello Xiaomi Make-up Mirror LED: tuttavia si tratta di un'offerta lampo e non sarà necessario inserire alcun codice sconto. Infine vi segnaliamo che si tratta di un prodotto con spedizione gratis direttamente dall'Europa.

