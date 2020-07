La compagnia cinese partner di Xiaomi – arrivata addirittura al di fuori dei confini cinesi in via ufficiale – è una delle preferite degli appassionati del brand e l'IP Camera Aqara G2H di certo non deluderà le aspettative. La videocamera di sorveglianza Full HD – con supporto al protocollo Zigbee – è disponibile in offerta lampo su GearBest, al 35% di sconto.

IP Camera Xiaomi Aqara G2H in sconto: disponibile anche in varie colorazioni

Per il prezzo a cui viene proposta, Aqara G2H si allinea con i tipici standard di Xiaomi: una soluzione economica e funzionale, dal design minimal (anche se disponibile in varie colorazioni oltre al solito bianco). L'IP Camera integra un sensore Full HD (1080p) con una angolo di visuale di 140°, il supporto a HomeKit e quello allo standard Zigbee. Presenti anche l'audio a due vie, il riconoscimento delle figure umane e la visione notturna fino ad 8 metri.

La videocamera di sorveglianza da interno Aqara G2H – soluzione HomeKit con supporto Zigbee, ricordiamo – è disponibile in offerta lampo su GearBest. Inoltre, vi segnaliamo che l'IP Camera è disponibile nella classica colorazione bianca, oppure in arancio, blu e giallo (nel caso preferiate portare un pizzico di colore). In basso trovate il link all'acquisto.

