La settimana di offerte di GearBest si chiude con un dispositivo decisamente atipico. Mettiamo da parte i prodotti canonici – come il Mi Router 4 Pro – per passare a un indossabile molto particolare, anche se chiamarlo smartwatch potrebbe essere riduttivo. Lo smartphone da polso Ticwris Max è lo smartphone da polso per tutte le tasche, al 50% di sconto.

Ticwris Max è uno smartwatch e uno smartphone insieme, al 50% di sconto

Il dispositivo non si fa mancare proprio niente: abbiamo un “ampio” display da 2.86″ con risoluzione 640 x 480 pixel, un chipset MTK6739 accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, una capiente batteria da ben 2.880 mAh. Lo smartphone da polso Ticwris Max presente il supporto SIM (LTE), ha un grado di impermeabilità IP67 e offre Bluetooth 4.0 e Wi-Fi. Ciliegina sulla torta, abbiamo anche una fotocamera da 8 MP, con tanto di funzionalità Face Unlock.

Lo smartphone da polso Ticwris Max è disponibile tra le offerte di GearBest al 50% di sconto. In basso trovate il link all'acquisto, mentre se siete curiosi di saperne di più su questa tipologia di “smartwatch”, qui trovate una nostra recensione decisamente esplicativa.

