In queste ore Teclast ha lanciato il nuovo tablet P20HD, fratello maggiore del P10HD che ha debuttato recentemente in sconto. Se cercate un prodotto più potente di quest'ultimo ma ad un prezzo davvero molto conveniente, il debuttante P20HD in sconto su GearBest potrebbe fare proprio al caso vostro.

Il tablet Teclast P20HD debutta in sconto su GearBest a 117 €

La nuova soluzione tablet di Teclast si presenta come un prodotto pensato per la multimedialità, grazie al suo display Full HD IPS da 10.1″. È dotato inoltre di un SoC Spreadtrum UNISOC SC9863A da 1.6 GHz ed una GPU IMG8322. Per quanto riguarda lo storage, torneranno molto utili nel multi-tasking i 4 GB di memoria RAM ed i 64 GB di storage. Non mancano una fotocamera anteriore da 2 MP per le videochiamate ed una posteriore da 5 MP per foto veloci.

La batteria è un modulo da 6000 mAh, che permette comunque una buona autonomia. Il sistema operativo è Android 10 e supporta la connessione 4G LTE. Trovate il nuovo Teclast P20HD subito in sconto a 117 € su GearBest grazie alla vendita flash del sito. Un prezzo davvero competitivo nel mercato entry-level del settore tablet.

