Redmi AirDots 2 sono già in offerta lampo, a soli 16€

Nei giorni scorsi la compagnia di Lei Jun ha annunciato il debutto delle Redmi AirDots 2, “nuova” versione delle cuffie TWS ultra low budget del brand. Se vi siete persi il primissimo modello e le successive AirDots S, allora questa è l'occasione giusta per recuperate, visto il prezzo scontato in offerta lampo.

Redmi AirDots 2 in offerta lampo: dal crowdfunding alle vostre mani in un attimo

Come al solito, facciamo un piccolo ripasso. Sulla carta le Redmi AirDots 2 non sembrano presentare differenze rispetto alla già citate S; quindi, se avete bisogno di un consiglio, qui trovate la nostra recensione delle ultime cuffie TWS, in modo da farvi un'idea. I nuovi auricolari true wireless arrivano con un look ormai divenuto un vero e proprio marchio di fabbrica: ogni capsula pesa appena 4.1 grammi, offre un design in-ear e offre pulsanti touch per i controlli. All'interno è presente un driver da 7.2 mm, il supporto alla tecnologia DSP (la riduzione del rumore durante le chiamate) ed un chip Bluetooth 5.0.

Le nuove cuffie TWS economiche di Xiaomi – le Redmi AirDots 2 – debuttano in offerta lampo sullo store Banggood, senza la necessità di inserire un codice sconto. Non dovrete far altro che aggiungere il prodotto al carrello e continuare l'acquisto, in tutta tranquillità. Vi segnaliamo che si tratta di un preorder, con spedizioni a partire dal 12 agosto. Il motivo è presto detto: le nuove cuffie sono fresche fresche di lancio in patria!

NB: se non visualizzate l'offerta in basso vi invitiamo a disattivare AdBlock.

