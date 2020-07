A fine giugno la compagnia di Lei Jun ha arricchito la sua gamma di entry level con il nuovo Redmi 9A, quest'oggi pronto al debutto tra gli smartphone in promo dello store GearBest, in offerta lampo. Siete pronti a mettere le mani sul nuovo super low cost del brand cinese?

Redmi 9A arriva sullo store GearBest, in offerta lampo

Se cercate uno smartphone low cost sotto i 90€ e non volete rinunciare a Xiaomi, Redmi 9A è di certo la risposta che fa al caso vostro. Il dispositivo monta un pannello da 6.53″ HD+ con un piccolo notch a goccia per la selfie camera da 5 MP. Sul retro trova spazio una single camera da 13 MP mentre il cuore dello smartphone è rappresentato dal SoC MediaTek Helio G25. Lato memorie troviamo 2 GB di RAM e 32 GB di storage mentre la batteria da 5.000 mAh promette tanta autonomia (specie a fronte del comparto tecnico contenuto).

Il nuovo Redmi 9A è disponibile tra le offerte di GearBest e non sarà necessario utilizzare nessun codice sconto; lo smartphone è in Flash Sale, quindi dovrete semplicemente aggiungerlo al carrello e procedere con l'acquisto.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

[su_google