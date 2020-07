Il dentista arriva a casa tua: pulitore orale ad ultrasuoni di Xiaomi YouPin in offerta

La compagnia di Lei Jun è ormai una realtà consolidata quanto si parla di accessori e di prodotti per la vita di tutti i giorni. Tra questi, non mancano tutta una serie di dispositivi provenienti anche da brand partner e lanciati tramite la piattaforma Xiaomi YouPin, tra cui il nuovo pulitore orale ad ultrasuoni YMYM YC1, una manna dal cielo per quanto riguarda l'igiene dei denti, ora in offerta con codice sconto sullo store GearBest.

Il pulitore orale ad ultrasuoni di Xiaomi YouPin è in offerta con Coupon

Il pulitore orale ad ultrasuoni YC1 – lanciato su Xiaomi YouPin – porta un dentista a casa tua e consente di beneficiare di un dispositivo solitamente utilizzato dai professionisti, in grado di completare al meglio la pulizia dentale. Ovviamente il vostro dentista non potrà mai e poi mai essere sostituito, tuttavia si tratta di una valida alternativa da accompagnare allo spazzolino.

Il dispositivo offre quattro modalità di utilizzo differenti, per una durata della batteria di circa 30 giorni (a fronte di una ricarica di due ore). Presente all'appello una testina in acciaio inossidabile, l'impermeabilità IPX6. Di seguito trovate il link all'acquisto direttamente dallo store GearBest, insieme al codice sconto da utilizzare. Se non visualizzate il box in basso o il Coupon provate a disattivare temporaneamente AdBlock.

