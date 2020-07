L’OUKITEL WP5 Pro è il nuovo smartphone rugged del produttore cinese che ha debuttato recentemente su AliExpress e che oggi è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontatissimo per i primi 500 ordini.

OUKITEL WP5 Pro è uno degli smartphone rugged più economici

Parliamo di un dispositivo caratterizzato da un display da 5.5 pollici, una batteria da ben 8000 mAh, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e da una tripla fotocamera posteriore da 13 MP + 2 MP + 2 MP. Il processore è un MediaTek Helio A25 MT6762D mentre la selfie camera vanta un sensore da 5 MP. Non manca lo sblocco biometrico tramite impronta digitale posto sul retro così come lo sblocco facciale in 2D (sicuramente meno sicuro). Il sistema operativo infine è Android 10.

L’anima rugged è evidenziata dalla certificazione IP68, IP69K contro acqua e polvere e dalla certificazione militare MILSTD-810G che garantisce robustezza e resistenza in caso di urti.

Il prezzo di soli 93€ (bisogna riscattare il coupon del venditore di 1.81€ tramite il relativo tasto arancione) rende l’Oukitel WP5 Pro uno degli smartphone rugged più economici sul mercato se non forse il miglior rugged come compromesso qualità/prezzo acquistabile in questo range di prezzo.

Il dispositivo viene spedito dalla warehouse cinese del brand e dunque è possibile incorrere in costi doganali ma anche in questo caso, stimando tale cifra sui 20/30€, il rapporto specifiche/prezzo resta molto elevato.

