Il prossimo 21 luglio, la compagnia di Pete Lau e Carl Pei presenterà ufficialmente il nuovo OnePlus Nord, primo medio di gamma del brand a distanza di anni. Vi interessa il nuovo arrivo? Forse quest'offerta dello store Banggood potrà farvi cambiare idea: OnePlus 8 scende a meno di 500€ grazie a questo codice sconto dedicato, una cifra decisamente appetibile visto il pacchetto hardware a bordo.

Aspettate OnePlus Nord? Inutile, grazie a questo codice sconto per OnePlus 8

Dato che un ripasso non fa mai male, vi ricordiamo che il nuovo OnePlus 8 arriva con il supporto al 5G grazie al SoC Snapdragon 865 e monta un display Fluid AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass. Il comparto fotografico vede protagonista un sensore da 48 MP, accompagnato da un grandangolo da 16 MP e FOV 116° ed un modulo da 2 MP. La selfie camera da 16 MP è inserita in un foro nel display. Completano il pacchetto Android 10 e una batteria da 4.300 mAh con ricarica da 30W.

In basso trovate il link all'acquisto per OnePlus 8 in versione 8/128 GB. Il dispositivo viene venduto sul sito ufficiale a 719€ quindi il codice sconto dedicato su Banggood fa decisamente gola visto che il flagship arriva a circa 477€.

NB: Qualora non visualizzate il coupon all'interno del box vi invitiamo a disattivare AdBlock.

Se invece preferite la colossale variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, anche in questo caso è disponibile un'offerta con Coupon, anche se il prezzo non è goloso quanto quello della sua controparte minore.

