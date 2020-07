Se la promo dedicata a OnePlus 8 (la trovate qui) non è riuscita a scalfirvi ed il motivo è da ricercarsi in un dettaglio puramente estetico (non a tutti piace il foro nel display)… allora la soluzione perfetta potrebbe essere OnePlus 7T Pro, disponibile con codice sconto ad un prezzo altrettanto goloso!

OnePlus 7T Pro scende di prezzo grazie a questo codice sconto

A differenza dell'ultimissimo modello della famiglia, OnePlus 7T Pro offre un display Fluid AMOLED a 90 Hz completamente Full Screen, grazie all'utilizzo di una selfie camera inserita in un modulo pop-up. Di certo una gran bella differenza in termini estetici! Per quanto riguarda il resto delle specifiche – dato che un recap è sempre gradito – abbiamo un SoC Snapdragon 855+, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, una batteria da 4085 mAh con ricarica da 30W ed una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP.

L'ex top di gamma del brand cinese non si fa mancare proprio nulla! Se siete interessati a OnePlus 7T Pro e al suo elegantissimo design, vi segnaliamo che lo smartphone è disponibile tra le offerte di Banggood grazie al codice sconto dedicato. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare.

NB: Qualora non visualizzate il coupon all'interno del box vi invitiamo a disattivare AdBlock.