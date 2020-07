Proteggetevi dalle piogge estive con l’ombrello Xiaomi 90 Fun a soli 15€

Proteggersi dalla pioggia è una necessità che può presentarsi in ogni momento dell'anno ma anche in estate, causa temporaloni estivi, può tornare molto utile. E chi se non Xiaomi, con il suo partner 90 Fun, può aiutarvi a proteggervi dalle piogge ma anche dal sole forte con il suo ombrello reversibile anti-UV?

L'ombrello reversibile Xiaomi 90 Fun anti-UV è in sconto con Coupon su Geekbuying

Le caratteristiche dell'ombrello di Xiaomi 90 Fun sono molte e tutte molto comode in ogni situazione all'aperto. Esso infatti può tranquillamente ripararvi dalla pioggia, inoltre è reversibile, quindi non dovrete temere ripiegamenti o sgocciolamenti una volta chiuso. In più, l'ombrello è pensato anche per ripararvi dal sole forte, proteggendovi dai raggi UV.

La vera chicca però, è la torcia LED posta nel manico, utilissima durante le escursioni in mezzo alla natura. Tra l'altro, ci stanno perfettamente due persone, visto che il diametro dello stesso è di 106 cm. Una volta chiuso però, esso è davvero molto compatto e sta tranquillamente in borsa o in uno zaino.

A rendere ancora più convincente l'offerta che trovate su Geekbuying grazie al Coupon sconto SMH90FUN3 che vi farà avere l'ombrello Xiaomi 90 Fun all'ottimo prezzo di 15.73€. Un prodotto da non farvi scappare.

