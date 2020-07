Xiaomi Mi Electric Scooter scende a 109€ con codice sconto e Bonus Mobilità

Durante l'evento del 15 luglio, la compagnia di Lei Jun ha pubblicato una vera e propria vagonata di nuovi prodotti, tra cui alcuni dispositivi in esclusiva per il mercato italiano. Tra questi trova spazio anche Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, il monopattino elettrico basic ed economico, perfetto per spostamenti senza troppe pretese, ora ancora più vantaggioso grazie alle offerte con Coupon di Unieuro e… il Bonus Mobilità!

Xiaomi Mi Electric Scooter scende ad un prezzo assurdo con Coupon Unieuro, sconto al checkout e Bonus Mobilità

Partiamo subito con le offerte dedicate al nuovo monopattino elettrico di Xiaomi: Mi Electric Scooter scende di prezzo sullo shop online di Unieuro grazie al Coupon SCONTOUNI10 (il codice sconto va inserito nell'apposito spazio, come in foto) e alla promo applicata direttamente nel carrello: qui trovate il link alla pagina del prodotto. In questo modo il monopattino è disponibile a 274.91€. Sfruttando il Bonus Mobilità per il vostro acquisto – e quindi togliendo il 60% – il prezzo sarà di 109€: complimenti per aver acquistato un monopattino elettrico nuovo di zecca (per di più di Xiaomi) a prezzo stracciato!

Programma Bonus Mobilità: in cosa consiste e come funziona

Il Bonus Mobilità 2020 è un contributo del 60% – non superiore a 500€ – della spesa sostenuta per l'acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita) e veicoli elettrici per la mobilità (come monopattini, hoverboard e segway). Ma come funziona il Bonus Mobilità? Questo buono può essere utilizzato sfruttando una specifica applicazione web (al momento in via di predisposizione) e sarà accessibile anche dal sito del Ministero dell'Ambiente.

Ricordiamo che per ricevere il rimborso del 60% della spesa dovrete conservare il documento giustificativo della spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo insieme all'istanza da presentare tramite l'applicazione web, quando questa sarà disponibile. Per tutti i dettagli sull'iniziativa, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata presente sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente.

