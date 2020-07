codice sconto monopattino elettrico htomt l1

La settimana di offerte dello store Geekbuying continua con una nuova proposta davvero niente male, specialmente per chi punta all'acquisto di un monopattino elettrico senza spendere una fortuna: HTOMT L1 è disponibile con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa, un'occasione da non sottovalutare visto il prezzo decisamente interessante.

Il monopattino elettrico HTOMT L1 è in sconto con Coupon e spedizione dai magazzini EU

Il prodotto è una soluzione dal design pieghevole, dettaglio che consente di risparmiare un bel po' di spazio. Il monopattino elettrico HTOMT L1 è dotato di un display nella parte superiore (dove si trova anche il pulsante di accensione) che permette di visualizzare la distanza percorsa e la velocità di marcia. A proposito di quest'ultima, il dispositivo è in grado di raggiungere i 30 Km/h, con un'autonomia di circa 20 Km. Il motore offre una potenza di 250W mentre per quanto riguarda le ruote equipaggiate, si tratta di soluzioni da 6.5″.

Il monopattino elettrico HTOMT L1 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying. Il dispositivo è attualmente in fase di preorder ma può essere già acquistato in promo, con tanto di spedizione dall'Europa. Utilizzando il Coupon dedicato GKB477S il prezzo scenderà a 195.55€: qui trovate il link all'acquisto.

Articolo sponsorizzato.

