Sempre più utenti sono interessati o acquistato notebook cinesi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra questi, vi è sicuramente il KUU K2, il successore del best buy K1 che arriva in offerta al minimo storico con codice sconto da GearBest con spedizione dall'Europa.

KUU K2: con codice sconto è al minimo prezzo di 284.80 € ed è spedito da Europa

Come potete vedere anche dalla nostra recensione, KUU K2 unisce la praticità ed il buon pannello Full HD da 14″ a specifiche essenziali come il chipset Intel Celeron J4115 da 2.4 GHz, 8 GB di RAM DDR3, scheda grafica Intel HD Graphics 600 e 256/512 GB di SSD. Non manca poi la chicca del tastierino numero sul trackpad a sfioramento.

Se cercate una soluzione che non vi costi troppo ma che vi permetta di avere una buona multimedialità e svolgere operazioni di browsing non estremo, il KUU K2, al prezzo in offerta che trovate su GearBest è l'ideale. Infatti, esso scende al minimo prezzo raggiunto ad oggi di 284.80€ nel taglio da 8/512 GB.

Per ottenerlo, vi basterà cliccare sul box in basso ed inserire il codice sconto in fase di check out. Non dimenticate inoltre di seleziona la spedizione da Europa.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu