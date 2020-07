Vuoi puntare al top? Honor MagicBook Pro 2020 è la risposta! | Coupon

Alcuni mesi fa il colosso cinese ha ufficializzato il suo nuovo terminale top, un dispositivo caratterizzato da processori Intel di decima generazione, grafica MX350 ed un prezzo decisamente interessante. Se siete in cerca di un nuovo notebook potente ed elegante, minimale ma dall'anima high-end, allora non avrete bisogno di scavare tra le offerte: lo store Banggood ha la soluzione che fa al caso vostro, con Honor MagicBook Pro 2020 disponibile con codice sconto dedicato.

Honor MagicBook Pro 2020 è in offerta con Codice sconto

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Honor MagicBook Pro 2020 è un terminale di ultima generazione caratterizzato da un design votato alla portabilità ed un comparto tecnico potente. Il notebook in offerta è equipaggiato con il processore Intel Core i7-10510U (in Cina è disponibile anche la variante con i5), coadiuvato da 16 GB di RAM DDR4-2666 e 512 GB di storage SSD. Come anticipato in apertura, la parte grafica è affidata dalla NVIDIA MX350, soluzione di tutto rispetto con 2 GB di memoria DDR5 dedicata.

Il nuovo notebook Honor MagicBook Pro 2020 – versione Intel – è disponibile tra le offerte dello store Banggood grazie al codice sconto dedicato. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate il box o il codice, provate a disattivare ADBlock!

La vostra fame di offerte (dedicate a notebook low cost e non solo!) non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu