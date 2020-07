La compagnia cinese – celebre partner di Xiaomi in grado di guadagnarsi un posto nel cuore degli appassionati grazie a prodotti affidabili e prezzi convenienti – torna all'assalto con un nuovo modello in stile Dyson, caratterizzato da un look raffinato e caratteristiche di tutto rispetto. Bando alle ciance, andiamo a scoprire tutto sulla Dreame V11, tra design, caratteristiche e – soprattutto – dove comprare il nuovo aspirapolvere ciclonico, con le migliori offerte (anche con codice sconto) a prezzo conveniente.

Dreame V11: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo aspirapolvere ciclonico

Design e caratteristiche

Come anticipato in apertura, la Dreame V11 si ispira al brand Dyson, proponendo un design minimale e moderno, con un corpo metallico di colore rosso ed un'impugnatura a pistola nella parte superiore. Ovviamente la comodità e lo stile vengono prima di tutto: si tratta infatti – come da tradizione – di una soluzione senza fili, dotata anche di un piccolo display OLED per visualizzare lo stato del dispositivo.

Insomma anche in questo caso la compagnia cinese ha colpito nel segno, proponendo un dispositivo leggero (del peso di 185 grammi) e bello da vedere.

Specifiche, potenza e autonomia

In termini di specifiche, Dreame V11 adotta un motore da 450W Dreame SPACE 4.0, con una potenza da 125.000 giri al minuto ed una potenza di aspirazione pari a 25.000 PA. Lato autonomia, l'aspirapolvere ciclonico integra una batteria da 3.000 mAh, in grado di offrire fino a 90 minuti di performance (in modalità Eco). Non mancano poi fino a 10 modalità di pulizia, un sistema di filtrazione avanzato e la possibilità di rimuovere fino al 99.99% degli acari presenti sui tessuti (con l'apposita spazzola corta).

Per concludere, si tratta di una soluzione decisamente poco rumorosa grazie al sistema anti-rumore in 7 passaggi. Inoltre nell'immagine in alto potete dare uno sguardo agli accessori presenti in confezione.

Dreame V11 – Prezzo e dove comprare

Ma dove comprare la nuova Dreame V11 al miglior prezzo? Nel momento in cui scriviamo la cifra più appetibile è quella proposta da EdWayBuy a 265€, con spedizione rapida dall'Italia (tra il 13 e il 15 luglio). In basso trovate il link all'acquisto, mentre se siete interessati ad altre offerte dallo store – non solo per un nuovo aspirapolvere ciclonico – qui trovate il nostro canale Telegram dedicato.

In alternativa, la Dreame V11 è disponibile anche su AliExpress, stavolta al prezzo di 384€ e con spedizione da Europa (lo trovate qui). In questo caso sarà possibile risparmiare 10.86€ riscattando il Coupon come nell'immagine in basso. Quest'ultimo potrà essere ottenuto dal 9 all'11 luglio.

In aggiunta potrete anche utilizzare il codice sconto DREAMEV11FR, che permette di risparmiare 15$: i due codici (questo e quello arancione di cui sopra) possono essere usati insieme.

