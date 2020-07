Durante il lockdown in molti hanno lavorato in smart working o studiato dalla propria abitazione utilizzando tablet, PC e dove possibile i propri smartphone. In tal senso in molti hanno acquistato un nuovo portatile approfittando delle offerte fino ad esaurimento scorte di quel periodo.

Quest'oggi vi proponiamo un'interessante offerta sul Chuwi Lapbook Pro, un notebook low-cost da 14 pollici, proposto con ben 60 euro di sconto su Amazon con spedizione Prime.

Codice sconto Chuwi Lapbook Pro su Amazon

L'offerta sul dispositivo ha una durata limitata a pochi giorni e fino ad esaurimento scorte dunque se foste interessati ad acquistare questo notebook low-cost da 14 pollici questa è l'occasione giusta.

Il Chuwi Lapbook Pro monta un pannello Full HD ed è mosso da un processore Intel Gemini-Lake N4100 accompagnato da 8 GB di RAM e da un SSD da 256 GB. Si tratta di un prodotto piuttosto maneggevole grazie ad un peso di circa 1.5 kg.

Il prezzo di listino del laptop di Chuwi è di circa 369€ ma grazie al coupon 643IEQCT sarà possibile acquistarlo ancora per pochi giorni a 329€ con spedizione Amazon Prime. Il codice sconto per il notebook Chuwi deve essere inserito nella schermata prima del pagamento alla pagina sotto elencata:

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu