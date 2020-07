codice sconto CHUWI HeroBook Pro

Dopo l'offerta di ieri restiamo a tema CHUWI con un codice sconto dedicato al modello HeroBook Pro, soluzione low budget per tutte le tasche che si fa ancora più golosa se proposta sotto i 200€. Andiamo a dare un'occhiata alle caratteristiche di questo “piccolo”, grande terminale del brand cinese!

CHUWI HeroBook Pro scende sotto i 200€ con questo codice sconto

Come sottolineato in varie occasioni, CHUWI HeroBook Pro è la versione migliorata del laptop HeroBook (che trovate qui). A differenza del modello standard, questa variante Pro adotta il processore Intel N4000, a questo giro coadiuvato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di memoria interna SSD. Grazie a questo upgrade le performance sono di certo superiori: se poi pensiamo al prezzo scontato (meno di 200€) le cose si fanno ancora più interessanti.

Il notebook offre un display IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD, integra una batteria da 38 Wh e presenta un look elegante, nonostante la sua natura di prodotto low budget. Non mancano poi un comodo touchpad ed un'ampia tastiera.

In basso trovate il link all'acquisto di CHUWI HeroBook Pro, insieme al codice sconto da utilizzare sullo store Banggood.

In alternativa, se preferite spendere qualcosina in più ma beneficiare della spedizione da Europa, vi segnaliamo anche quest'offerta, sempre con codice sconto.

