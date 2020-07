BMAX s15 è il notebook low cost da 15″ da non lasciarsi sfuggire | Coupon

Le offerte della settimana continuano con un notebook low cost di tutto rispetto, disponibile in sconto con Coupon. Si tratta di BMAX S15, terminale di un brand cinese che si è riuscito a ritagliare un posto nel cuore degli utenti grazie a soluzioni economiche sia nel campo dei convertibili che in quello dei laptop classici, ora disponibile con codice sconto dedicato (e spedizione da Europa).

BMAX S15 è disponibile in offerta con codice sconto: il notebook low cost per tutti

BMAX S15 è un notebook low cost completo, dal design elegante e proposto ad un prezzo più che accessibile (grazie anche al codice sconto dedicato). Si tratta di una soluzione mossa da un processore Intel Gemini Lake, con grafica Intel UHD Graphics e coadiuvata da 8 GB di RAM e 128 GB di storage SSD espandibile tramite lo slot M.2. Il display è un pannello LCD IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).

Presente all'appello una tastiera completa, dai bordi arrotondati, e un ampio trackpad. La batteria è un'unità da 38 Wh mentre il peso complessivo del terminale è di circa 1.8 kg. Non manca un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, il supporto al Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ed una fotocamera per le videochiamate. In basso trovate un'immagine che mostra le porte presenti lungo i bordi del dispositivo.

Siete interessanti al notebook BMAX S15 con codice sconto e spedizione dall'Europa, allora non dovrete far altro che cliccare sul link all'acquisto presente in basso. Nel caso non visualizziate il box disattivate AdBlock: una volta inserito il prodotto nel carrello, per beneficiare dello sconto non dovrete far altro che inserire il Coupon prima di procedere all'acquisto del terminale.

