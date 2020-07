I TV Box 4K con sistema operativo Android sono ormai parte dell'immaginario comune di tanti utenti, che cercando soluzioni sempre più efficienti per rendere i loro TV smart – come potete notare in questa recensione -. Uno dei marchi più noti per questi prodotti è sicuramente Beelink, che con il GS-King X porta l'esperienza Internet TV ad un livello più alto, grazie alle sue caratteristiche hardware come il supporto ad Hard Disk fino a 32 TB. E se arriva da uno store affidabile come Geekbuying e soprattutto con spedizione dall'Europa, si fa tutto più interessante.

Beelink GS-King X è il TV Box 4K completo e con possibilità di memoria infinita in sconto e spedizione dall'Europa

Ma cosa contraddistingue questo Beelink GS-King X dagli altri TV Box 4K Android? Le caratteristiche di base, come il SoC Amlogic s922X-H Esa-core da 2.2 GHz, la GPU Mali-G52 MP6, la RAM da 4GB e lo storage eMMC da 64 GB, oltre alle varie connessioni e supporti audio e video, con sistema operativo Android 9.0, lo fanno sembrare un ottimo prodotto, ma in linea con gli altri. Ma è lo storage che cambia le carte in tavola, dato che supporta l'inserimento di due Hard Disk HDD da 3.5″ fino a 32 TB (16 + 16). Praticamente, potrete avere una capacità di memoria pressoché infinita.

Viste queste premesse, il prezzo in sconto a cui viene proposto su Geekbuying, 256.38€, e l'affidabile spedizione dall'Europa lo rendono un prodotto ben inquadrato e che fa al caso di chi cerca un'esperienza Smart TV superiore.

😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 17 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e tante altre chicche. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI