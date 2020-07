Nonostante il caldo e le vacanze (per alcuni) di certo i piccoli lavori in casa non sono venuti a mancare. Se avete bisogno di un aiuto in più, allora date una possibilità al cacciavite elettrico Xiaomi Wowstick 1P+, una soluzione economica e robusta, disponibile in offerta con codice sconto e spedizione da Europa.

Il cacciavite elettrico Xiaomi Wowstick 1P+ scende di prezzo grazie a questo codice sconto

Come ogni accessorio del brand cinese che si rispetti, l'avvitatore elettrico Xiaomi Wowstick 1P+ è una soluzione dal design minimale, con un corpo realizzato interamente in lega di alluminio. Per forma e dimensioni il dispositivo ricorda una semplice penna: facile e leggera da impugnare, offre fino a 19 punte differenti, in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza. Ovviamente sarà semplicissimo rimuovere le viti grazie alla punta magnetica.

Il cacciavite elettrico 19 in 1 di Xiaomi è alimentato da due batterie AAA (non incluse in confezione), che garantiscono fino ad 8 ore di utilizzo continuo del dispositivo. Se non avete mai provato Xiaomi Wowstick 1P+ allora è arrivato il momento di dare una possibilità all'avvitatore elettrico del brand cinese, disponibile in offerta a 14€ su GearBest, con codice sconto e spedizione gratis direttamente dall'Europa.

