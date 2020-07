codice sconto amazfit t-rex

Dopo il debutto al CES 2020 e in Italia, Amazfit T-Rex scende finalmente al prezzo minimo storico grazie al codice sconto dedicato. Un'offerta da cogliere al volo se siete amanti del fitness e aspettavate l'occasione giusta per mettere le mani sullo smartwatch rugged di Huami, un indossabile particolare, votato allo sport e puntando alla massima resistenza.

Amazfit T-Rex a prezzo bomba: lo smartwatch rugged scende al minimo storico

Il dispositivo è dotato della certificazione MIL-STD-810G, ottenuta superando 12 test di qualità sottoposti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Amazfit T-Rex, quindi, è uno smartwatch rugged pensato per gli amanti della natura e dello sport outdoor; a bordo troviamo un pannello AMOLED da 1.3″, il supporto a 14 modalità sportive e l'impermeabilità fino a 5 ATM.

Siete curiosi di saperne di più sul rugged watch targato Amazfit? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del dispositivo, dovete tutti i dettagli su caratteristiche ed esperienza d'uso nel quotidiano. Inoltre, se state valutando l'acquisto dell'indossabile o ne avete già uno e volete sapere come avere le emoticon HD, ecco la guida dedicata.

In basso trovate il link all'acquisto dedicato allo smartwatch rugged: Amazfit T-Rex è in offerta con codice sconto su Banggood, ad un prezzo decisamente allettante. NB: se non visualizzate il Coupon oppure il box in basso provate a disattivare AdBlock, grazie!

La vostra fame di offerte (dedicate a notebook low cost e non solo!) non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu