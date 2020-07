In Cina è stata registrata la prima serie TV in 8K: una spinta per i televisori di Xiaomi e OnePlus?

Lo standard Ultra HD 4K è ormai un elemento fondante del settore video, con gli ultimi smart TV delle migliori marche in grado di garantire una qualità dell'immagine molto alta, come le ultime Xiaomi Mi TV e OnePlus TV ad esempio. Con l'avanzare della tecnologia però, aumenta considerevolmente anche la risoluzione e quindi sono già due anni che sono venute fuori le prime soluzioni in 8K (cioè da 7680 × 4320 pixel), con Samsung in testa (e MediaTek protagonista nei chipset). In Cina ovviamente non si sono fatti attendere ed hanno lanciato la prima Serie TV registrata interamente in 8K, che potrebbe essere una potenziale spinta per gli OEM cinesi nell'investire sull'ultima risoluzione disponibile.

Love In Shanghai è la prima serie TV 8K in Cina: Xiaomi e OnePlus ispirate per le prossime smart TV?

La serie TV pioniera dell'UHD 8K è Love In Shanghai, ispirata al romanzo di Yi Fei. Essa si presenta in una risoluzione veramente altissima e dai colori davvero vividi, come solo i 4320p possono donare. Questa nuovo sceneggiato potrà essere la spinta non solo per ulteriori trasmissioni con l'ultima arrivata tra le risoluzioni televisive, come per lo sport, i film ed i notiziari ma anche per i produttori in Cina che in futuro potranno ampliare la loro gamma di Smart TV e le maggiori interessante in merito potrebbero essere proprio Xiaomi e OnePlus, che sono molto attive in questo campo ultimamente. La stessa Xiaomi infatti ha debuttato nel settore OLED con la Mi TV Master, quindi non siamo lontani da questa idea.

Senza contare poi che produttori di pannelli come TCL non si lasceranno certo sfuggire una produzione di massa di display 8K, impiantando definitivamente nel mercato un qualcosa che ad oggi ha prezzi proibitivi e visione poco sfruttata.

