CHUWI lancia UBook X, il nuovo PC tablet con display 2K

Dopo il primo capitolo della serie – qui trovate la nostra recensione – la compagnia cinese specializzata in terminali low cost ha pensato bene di fare il bis con un modello Pro, con alcune specifiche migliorate. Visto che non c'è due senza tre, ecco CHUWI Ubook X, nuova aggiunga alla gamma: stavolta il PC tablet ritorna in grande stile, con un display in risoluzione 2K.

CHUWI UBook X è il nuovo PC tablet del brand: ecco tutte le novità

Il nuovo convertibile 2 in 1 targato CHUWI arriva con un pannello IPS da 12″ con rapporto in 3:2, una soluzione molto vicina in termini di dimensioni ad un foglio A4. La vera novità di CHUWI UBook X è rappresentata dalla risoluzione del display, stavolta in 2K (2160 x 1440 pixel); lo schermo presente il supporto touch e stilo fino a 4096 livelli di pressione, si tratta quindi di un terminale adatto anche alla scrittura e al disegno.

Il corpo del nuovo PC tablet di CHUWI è realizzato in lega di alluminio-magnesio, per la massima robustezza e leggerezza. Il dispositivo è spesso appena 9 mm e presenta un supporto da tavolo integrato nella cover posteriore.

In termini di specifiche hardware, il cuore pulsante di UBook X è il processore N4100, soluzione con Turbo Frequency fino a 2.4 Ghz, accompagnata da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. Il software a bordo è Windows 10, con tutti i benefici del caso.

Se volete saperne di più sul nuovo CHUWI UBook X, qui trovate la pagina dedicata presente sul sito ufficiale. Al momento mancano ancora dettagli su disponibilità e prezzo, ma siamo certi che ne sapremo di più a stretto giro. Che ne pensate del nuovo PC tablet del brand cinese? Avete già provato il primo modello o la variante Pro? Fatecelo sapere nei commenti!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu