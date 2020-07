CHUWI LarkBox è un successo su Indiegogo e l’azienda aggiunge un bonus

A fine giugno la compagnia cinese ha lanciato su Indiegogo la campagna di crowdfunding dedicata a CHUWI LarkBox, il mini PC 4K più piccolo al mondo. Si tratta di una soluzione perfetta per chi cerca un terminale da ufficio o comunque un prodotto con un buon hardware, che punta al giusto rapporto tra qualità e prezzo. La campagna è stata un successo stratosferico ed è ancora in corso: per festeggiare il superamento dell'obiettivo, CHUWI ha pensato bene di fissare un nuovo traguardo per stuzzicare i fan, offrendo anche un piccolo bonus.

CHUWI LarkBox ben oltre le aspettative su Indiegogo: superati i 540.000$

Al momento, CHUWI LarkBox ha superato di tantissimo l'obiettivo prefissato dall'azienda, andando oltre i 540.000$ raccolti. Per questo motivo, l'azienda cinese ha inserito un ennesimo goal da raggiungere: se la campagna su Indiegogo arriverà a 800.000$, gli utenti che hanno acquistato il mini PC 4K riceveranno anche un controller con mouse e tastiera. Infatti – per chi si fosse perso qualche dettaglio – il dispositivo è una semplice “scatolina” delle dimensioni di una mela. All'interno della stessa trova spazio un processore Intel J4115, accompagnato da 6 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di storage ed una GPU UHD 600.

La campagna di crowdfunding terminerà tra circa due settimane, quindi – se siete interessati al mini PC – avete ancora un po' di tempo per partecipare. CHUWI LarkBox viene proposto a 137€, con spedizioni a partire da agosto 2020. Sono presenti anche altre opzioni d'acquisto e per visualizzarle tutte, qui trovate la pagina dedicata.

Articolo sponsorizzato.

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per