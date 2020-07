Mentre la campagna su Indiegogo dedicata al mini PC LarkBox si avvia verso la sua conclusione (ed è stata un successo), l'azienda cinese è pronta a lanciare l'ennesima novità. Questa volta non ce ne sarà per nessuno grazie a CHUWI CoreBook Pro, il nuovo notebook del brand pensato per la produttività e in arrivo con un ampio display Full Screen, una soluzione che richiama lo stile di un rivale dal nome altisonante, Huawei MateBook Pro.

CHUWI CoreBook Pro è il nuovo notebook tutto eleganza, con display Full Screen 2K

Il nuovo arrivato della casa cinese monta una display IPS da 13″ di diagonale, con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), rapporto in 3:2 e 100% SRGB. Il pannello è una soluzione caratterizzata da cornici particolarmente ottimizzate e bordi arrotondati, dettagli che contribuiscono ad ottenere un'esperienza visiva di tutto rispetto. IL rapporto superficie/schermo è dell'85% e solo la cornice inferiore risulta leggermente più spessa. CHUWI CoreBook Pro punta alla produttività ed è per questo motivo che monta una processore Intel Core i3 (con una frequenza di 2.4 GHz), accompagnato da una GPU Iris 550, 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD.

In altro trovate una panoramica delle porte presenti lungo il corpo (tra cui un ingresso Type-C); il peso del notebook è di appena 1.34 Kg, quindi portarlo in giro non sarà di certo un problema. CHUWI CoreBook Pro sarà lanciato il 21 luglio ma è possibile iscriversi al sito ufficiale – qui trovate la pagina dedicata – per essere informati al momento del debutto e per ricevere uno sconto quanto sarà disponibile.

