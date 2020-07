Black Shark 3S svelato dal CEO: un nuovo flagship da gaming con Snapdragon 865 Plus

Il CEO di Black Shark, Luo Yuzhou, ha pubblicato un post decisamente criptico su Weibo in cui si fa riferimento a qualcosa di grosso in arrivo. Di per sé si tratta di una frase che potrebbe significare tutto e niente, se non fosse stata pubblicata… dal Black Shark 3S, uno smartphone inedito del brand partner di Xiaomi!

Black Shark 3S in arrivo con Snapdragon 865+: il CEO svela l'esistenza del nuovo smartphone da gaming

Nel corso delle settimane – fin dal lancio del nuovo Snapdragon 865+ – hanno cominciato a spuntare i primi nomi degli smartphone equipaggiati con il nuovo chipset di Qualcomm (sì, stiamo parlando di Lenovo Legion e ROG Phone 3). Era impossibile pensare che Xiaomi – o meglio, una sua partner – se ne sarebbe stata con le mani in mano, specialmente pensando alle migliorie lato gaming. E infatti, ecco che il CEO di Black Shark anticipa l'arrivo dell'inedito 3S, dispositivo ancora primo di qualsivoglia dettaglio.

Osservando il post pubblicato su Weibo è impossibile non notare il nome del dispositivo da cui è stato inviato: si tratta proprio del Tencent Black Shark 3S, modello non ancora annunciato e – evidentemente – realizzato in collaborazione con Tencent, vero e proprio colosso quando si parla di videogiochi.

Se avete bisogno di un ripasso, il precedente modello 3 Pro si è caratterizzato per la presenza di due pulsanti fisici lungo il bordo – soluzioni con feedback meccanico e zero latenza – due tasti a scomparsa tramite un meccanismo pop-up. Il resto delle specifiche comprende un display OLED HDR10+ da 7.1″ Quad HD+, lo Snap 865, RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0, una tripla fotocamera da 64 MP, ricarica rapida da 65W (e magnetica da 18W)… insomma, un “piccolo” mostro dall'anima votata al gaming!

Quali saranno le novità introdotte dal Black Shark 3S? Diamo per scontata la presenza dello Snap 865+ – che a breve diventerà il chipset preferito dei modelli top – e per il resto delle caratteristiche restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu