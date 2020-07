Nelle scorse ore la compagnia cinese ha presentato in patria il nuovo modello 3S, stavolta equipaggiato con lo Snapdragon 865+ e un pannello a 120 Hz. Nel frattempo DxOMark ha pubblicato il suo giudizio per quanto riguarda l'audio di Black Shark 3 Pro, versione dotata di due pulsanti fisici a scomparsa e un colossale display da 7.1″. Purtroppo nonostante la potenza del comparto tecnico, la parte inerente riproduzione e registrazione dell'audio non soddisfa, secondo il team di DxOmark.

Black Shark 3 Pro passa su DxOMark, ma l'audio non soddisfa

Il dispositivo ha totalizzato 55 punti, suddivisi in 57 per la riproduzione e 50 per la registrazione. Black Shark 3 Pro si piazza al 21° posto della classifica audio di DxOMark, nonostante la presenza di due speaker stereo frontali pensati per offrire un'esperienza di gioco completa a tutto tondo. In basso trovate una porzione della classifica, mentre per quanto riguarda la vetta troviamo Xiaomi Mi 10 Pro e il nuovo ROG Phone 3 (fresco di lancio).

Il flagship si presenta superiore rispetto al suo predecessore (51 punti), ma è ben lontano dalla cima. In termini di volume Black Shark 3 Pro soddisfa di certo e la funzionalità BISO Sound migliora le cose; tuttavia l'esperienza complessiva non ha soddisfatto il team di DxOMark, anche per quanto riguarda la registrazione. Per tutti i dettagli sui test effettuati dal celebre portale vi rimandiamo al giudizio completo, disponibile al link in fonte.

