Nonostante luglio 2020 sia stato orfano della Prime Week di Amazon, nei prossimi giorni arriverà un'iniziativa che farà gola ai nostri utenti più smaliziati: stiamo parlando della Banggood Summer Prime Sale 2020, un evento ricco di offerte, iniziative dedicate e sconti imperdibili. Come avrete capito, le opportunità per risparmiare sono così tante che quasi c'è il rischio di perdersi. Ecco perché abbiamo deciso di presentarvi l'iniziativa passo dopo passo.

Banggood Summer Prime Sale 2020: guida alle offerte

Il calendario di eventi per la Banggood Summer Prime Sale 2020 è particolarmente fitto e partirà domani con l'iniziativa “Carnival Starts” che si concluderà venerdì 10 luglio. Al tempo stesso, a partire da domani e fino al 23 luglio 2020 si assisterà ad una vera e propria pioggia di codici sconto con l'iniziativa “Coupon Rain”. In tal senso, il modo più efficace per seguire le offerte con coupon rimane quello di tenere d'occhio il nostro canale Telegram dedicato (@BanggoodItaly).

Le iniziative continuano con gli ormai conosciutissimi coupon generici, applicabili su tutti i prodotti dell'e-commerce, con una sola discriminante: il prezzo. Acquistando con il metodo PayPal, avrete infatti la possibilità di risparmiare:

7 dollari su ordini superiori a 70 dollari;

12 dollari su ordini superiori a 120 dollari.

I codici sconto in questione saranno validi soltanto su prodotti non soggetti a promozioni particolari e saranno applicati direttamente al vostro account e fruibili al momento dell'acquisto. Potrete quindi riscattarli a questa pagina cliccando sul piccolo Banner PayPal.

Ad accompagnare l'iniziativa dei coupon generici e dei codici sconto dedicati, troviamo ben quattro iniziative differenti. Più precisamente, da qui al 24 luglio 2020 potremo assistere alle seguenti promozioni:

Qui tutte le promozioni in corso per la Banggood Summer Prime Sale

Price Storm: dal 9 all'11 luglio avrete la possibilità di acquistare prodotti (tra i migliori brand) a prezzi super scontati;

dal avrete la possibilità di acquistare prodotti (tra i migliori brand) a prezzi super scontati; Top Brand: dall' 11 al 24 luglio i brand offriranno sconti fino al 50% sui propri prodotti con codici dedicati;

dall' i brand offriranno sconti fino al 50% sui propri prodotti con codici dedicati; Flash Deals: fino all' 11 luglio potrete accedere a sconti “lampo” ed offerte a tempo su centinaia di prodotti;

fino all' potrete accedere a sconti “lampo” ed offerte a tempo su centinaia di prodotti; Banggood Live: dal 21 al 24 luglio sarà la volta delle live YouTube, tra cui la nostra diretta del 22 luglio.

Come seguire la nostra diretta YouTube con offerte e codici sconto

A tal proposito, cogliamo ancora l'occasione di ribadire la nostra presenza nel palinsesto delle live di Banggood. L'appuntamento è fissato alle 12:00 del 22 luglio 2020. Come fare per non perdere la live? Nulla di più semplice! Basterà accedere a questa pagina e proprio come indicato nell'immagine, cliccare sul bottone “Remind Me“.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu