ASUS ZenFone 7 e 7 Pro in arrivo, con Snapdragon 865 e 865+

A quanto pare sembrano vere le voci che vedrebbero l'esistenza del duo composto da ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro. Rispetto al passato, ASUS avrebbe deciso di adeguarsi con la nomenclatura: ZenFone 5Z era il top di gamma della serie, mentre ZenFone 6 aveva un unico modello. Al contrario, a questo giro ci sarà un modello Pro che sfoggerà caratteristiche più all'avanguardia ad un costo maggiorato. A partire dallo Snapdragon 865+, l'ultimo chipset high-end di Qualcomm che è atteso al debutto a bordo di Lenovo Legion e ROG Phone 3.

Snapdragon 865 e 865+ saranno le piattaforme di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

Questa scoperta è stata fatta analizzando il codice kernel del trapelato ASUS ZF, nel quale si fa evidente la differenza fra ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro. Se il primo si baserà sull'attuale Snapdragon 865, il secondo si spingerà oltre con l'implementazione del nuovissimo Snapdragon 865+. Per quanto la piattaforma madre sia la stessa (“kona“), a cambiare è il clock della CPU. Per il primo modello abbiamo 2.84 GHz, la frequenza massima dello Snap 865, mentre i 3.09 GHz puntano proprio alla sua versione Plus.

Potenza bruta a parte, i rumors ci dicono che ASUS ZenFone 7 sarà dotato della flip camera che tanto ha caratterizzato ZenFone 6, per quanto sarà più evoluta nelle sue specifiche. Inoltre, sappiamo anche che ci sarà una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 30W, oltre a memorie molto capienti.

