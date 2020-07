ASUS ZenFone 7 certificato: specifiche svelate, avrà 5.000 mAh

Recentemente si è parlato di ASUS ZenFone 7 e della sua particolare fotocamera rotante, sulla linea di quanto visto con il suo predecessore. I rumors dei mesi passati parlavano di uno smartphone più nella media in quanto a linee adottate, ma così non sarebbe. Parlando di caratteristiche tecniche, si vocifera che ZenFone 7 possa far parte della nuova ondata di modelli dotati di SoC Qualcomm di ultima generazione. Non è ancora chiaro, però, se si tratterà dello Snapdragon 865 degli attuali top di gamma o della nuova variante Plus che vedremo sul “cugino” ROG Phone 3.

Le caratteristiche di ASUS ZenFone 7 ci vengono anticipate dalle prime certificazioni

A darci un'idea più chiara di cosa aspettarci dalle specifiche tecniche di ASUS ZenFone 7 ci pensano adesso le prime certificazioni ricevute. Siglato come ASUS_I002D e modello ZS670KS, lo smartphone è stato certificato dall'ente NDD in Taiwan e da TUV Rheinland in Giappone. Riaccogliendo tutte le informazioni utili che ne fuoriescono, scopriamo in primis che ZenFone 7 dovrebbe integrare uno schermo da 6.7″. Una diagonale non propriamente contenuto ma che accompagna una scocca in grado di ospitare una batteria da ben 5.000 mAh con ricarica a 30W. Fra l'altro, voci di corridoio affermano che ZenFone 7 potrebbe far parte dei terminali dotati di ricarica wireless.

Proseguendo, ASUS ZenFone 7 sarebbe dotato di una quantitativo di memoria non da poco, con 512 GB di storage interno. Non è indicata la RAM, ma un primo benchmark su GeekBench indica un taglio da addirittura 16 GB. Il resto delle specifiche indicate comprende connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e NFC.

