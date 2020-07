ROG Phone 3: il super audio è merito di Nokia OZO

Progettato per fare benissimo lato gaming mobile, ROG Phone 3 si distingue anche per tante altre caratteristiche, come la batteria, la fotocamera e soprattutto l'audio. Come scritto ieri, al passaggio su DxOMark ha ottenuto un ottimo punteggio proprio nel settore sonoro, ma qual è il segreto? Bisognerà dire grazie al sistema Nokia OZO.

ROG Phone 3: il sistema audio Nokia OZO è presente in ogni comparto multimediale

OZO reaches another first in the new @ASUS ROG Phone 3, with OZO Audio as the standard for all audio capture – both video and non-video. Now, you can capture amazing audio for voice messaging and voice memos too. #OZOAudio #ASUS #ROGPhone3 #GameChanger https://t.co/GvMn7MjAbW pic.twitter.com/DHoUDM2AOr — Nokia OZO (@NokiaOzo) July 23, 2020

La prima miglioria che porta il sistema audio OZO di Nokia – utilizzata già per l'ottimo OPPO Find X2 – è sicuramente nella ripresa video, dove il sonoro catturato è di qualità molto alta. Ma in ROG Phone 3, OZO agisce totalmente su tutto l'audio registrato dal device, quindi anche le memo ed i messaggi vocali beneficeranno di una qualità più alta. Questo rende l'ultimo arrivato della gamma Republic of Gamers lo smartphone meglio equipaggiato dalla tecnologia prodotta da Nokia.

In più, non manca la totale implementazione della registrazione audio spaziale in 3D ed il filtro di cancellazione dei fruscii del vento, al fine di adottare la voce più chiara in registrazione ed in chiamata, caratteristiche peculiari di OZO. Che dire, sembra proprio che quest'anno ASUS abbia voluto davvero esagerare con ROG Phone 3, che può diventare un valido alleato anche per la produttività rapida e per i professionisti.

